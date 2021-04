Psg, Herrera: «Con la Superlega finiscono i sogni dei tifosi delle squadre più piccole» (Di lunedì 19 aprile 2021) Ander Herrera, centrocampista del PSG, si schiera contro la nascita della Superlega attraverso una storia sul proprio profilo Instagram Ander Herrera, centrocampista del PSG, si schiera contro la Superlega. Questa la story del giocatore. «Mi sono innamorato del calcio popolare del calcio dei tifosi del sogno di vedere la mia squadra del cuore competere con le squadre più grandi. Se questa super League avanza finiscono questi sogni finiscono le speranze dei tifosi delle squadre più piccole di vincere contro le grandi. Amo il calcio e non posso rimanere in silenzio davanti a tutto ciò, credo in una Champions migliorata e non in una Champions dove i ricchi rubano i poveri ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ander, centrocampista del PSG, si schiera contro la nascita dellaattraverso una storia sul proprio profilo Instagram Ander, centrocampista del PSG, si schiera contro la. Questa la story del giocatore. «Mi sono innamorato del calcio popolare del calcio deidel sogno di vedere la mia squadra del cuore competere con lepiù grandi. Se questa super League avanzaquestile speranze deipiùdi vincere contro le grandi. Amo il calcio e non posso rimanere in silenzio davanti a tutto ciò, credo in una Champions migliorata e non in una Champions dove i ricchi rubano i poveri ...

