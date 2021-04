Protesta dei ristoratori in corso sull’A1, manifestante investito e travolto da auto (Di lunedì 19 aprile 2021) Momenti di tensione questa mattina sull’A1. Un gruppo di ristoratori ha bloccato l’autostrada all’altezza di Incisa-Firenze. Uno dei manifestanti è stato investito e travolto in pieno da un’automobilista che non si è fermato al blocco. A1, nuova Protesta dei ristoratori: manifestante investito Nel corso della manifestazione, ha visto il coinvolgimento di decine di operatori del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Momenti di tensione questa mattina. Un gruppo diha bloccato l’strada all’altezza di Incisa-Firenze. Uno dei manifestanti è statoin pieno da un’mobilista che non si è fermato al blocco. A1, nuovadeiNeldella manifestazione, ha visto il coinvolgimento di decine di operatori del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

