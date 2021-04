Paul Gascoigne a L’Isola dei Famosi, il naufrago completamente nudo in spiaggia: le immagini (Di martedì 20 aprile 2021) La situazione a L’Isola dei Famosi si fa decisamente scottante con il primo nudo integrale di questa edizione. Ilary Blasi mostra infatti le immagini di uno dei naufraghi disteso a prendere il sole come mamma l’ha fatto: si tratta di Paul Gascoigne. “Prendo il sole nudo solo per te“, l’ironica dichiarazione dell’ex calciatore alla conduttrice. immagini scottanti a L’Isola I concorrenti de L’Isola dei Famosi stanno assaporando questa avventura a 360°, immergendosi nella natura più selvaggia e lasciandosi spesso andare all’istinto. Non solo il naturale istinto di sopravvivenza, attraverso la caccia, la pesca e la raccolta della legna per accendere un fuocherello in riva al mare. Costretti a vivere in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) La situazione adeisi fa decisamente scottante con il primointegrale di questa edizione. Ilary Blasi mostra infatti ledi uno dei naufraghi disteso a prendere il sole come mamma l’ha fatto: si tratta di. “Prendo il solesolo per te“, l’ironica dichiarazione dell’ex calciatore alla conduttrice.scottanti aI concorrenti dedeistanno assaporando questa avventura a 360°, immergendosi nella natura più selvaggia e lasciandosi spesso andare all’istinto. Non solo il naturale istinto di sopravvivenza, attraverso la caccia, la pesca e la raccolta della legna per accendere un fuocherello in riva al mare. Costretti a vivere in ...

PimpinellaR : RT @Valeaurora1: È una vergogna che una persona come Paul Gascoigne visto I trascorsi si permetta di fare l'ironico e oltretutto in modo v… - Valeaurora1 : È una vergogna che una persona come Paul Gascoigne visto I trascorsi si permetta di fare l'ironico e oltretutto in… - ErbacciaCattiva : RT @anto5214: Overparty dei ?? a Paul Gascoigne in 3, 2, 1... #tommasozorzi - matteoduranti10 : RT @PazzeskaP: Però magari prima informatevi su chi sia Paul Gascoigne e i vari problemi che hanno avuto (e ha) e che personaggio è stato n… - deardi1ary : RT @fuoridallhype_: “Io ho giocato a calcio per venti anni, forse con 30 mila persone arrabbiate con Gascoigne. Tu pensare che io trista? N… -