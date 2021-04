Pass, vaccini, tamponi: cosa serve per viaggiare in Italia e all’estero (Di lunedì 19 aprile 2021) Via libera agli spostamenti tra regioni gialle e un pass per muoversi tra quelle rosse e arancioni: è l’ultima novità in fatto di viaggi in Italia, appena annunciata dal premier Mario Draghi. Il pass servirà per attestare di essere vaccinati, di aver fatto un tampone antigenico o molecolare con risultato negativo 48 ore prima di partire, o di essere guariti dal Covid. Il provvedimento entrerà in vigore dai primi di maggio, secondo le prime anticipazioni che saranno confermate in settimana. Entro la stessa data si dovrebbe sapere anche che tipo di formato avrà il pass: cartaceo con un’autocertificazione o un certificato dell’Asl, digitale con i dati da caricare sull’App «Io» usata per il cashback; tra le ipotesi in studio anche quella di caricare le informazioni sulla tessera sanitaria. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Via libera agli spostamenti tra regioni gialle e un pass per muoversi tra quelle rosse e arancioni: è l’ultima novità in fatto di viaggi in Italia, appena annunciata dal premier Mario Draghi. Il pass servirà per attestare di essere vaccinati, di aver fatto un tampone antigenico o molecolare con risultato negativo 48 ore prima di partire, o di essere guariti dal Covid. Il provvedimento entrerà in vigore dai primi di maggio, secondo le prime anticipazioni che saranno confermate in settimana. Entro la stessa data si dovrebbe sapere anche che tipo di formato avrà il pass: cartaceo con un’autocertificazione o un certificato dell’Asl, digitale con i dati da caricare sull’App «Io» usata per il cashback; tra le ipotesi in studio anche quella di caricare le informazioni sulla tessera sanitaria.

