Pass vaccinale, cos’è e come si otterrà il certificato per gli spostamenti (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Italia si prepara a ripartire. Con il ritorno delle zone gialle, si stringono i tempi per l’introduzione del nuovo Pass vaccinale, un “lasciaPassare” che consentirà lo spostamento tra Regioni di colore diverso ma anche di prendere parte ai grandi eventi, finora sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. La decisione definitiva è attesa per le prossime ore, ma i primi dettagli sulla nuova misura al vaglio del Governo Draghi sono già emersi, generando grande attesa. Stando alle prime indiscrezioni, la card non sarà disponibile prima del mese di giugno ma potrà essere anticipata da altri sistemi. Per il momento, le incognite sono molteplici, a partire dal supporto di destinazione del Pass. Si parla di una card, che agevolerebbe gli anziani e i meno tecnologici, ma anche di una app con qr code da esibire all’occorrenza e ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Italia si prepara a ripartire. Con il ritorno delle zone gialle, si stringono i tempi per l’introduzione del nuovo, un “lasciaare” che consentirà lo spostamento tra Regioni di colore diverso ma anche di prendere parte ai grandi eventi, finora sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. La decisione definitiva è attesa per le prossime ore, ma i primi dettagli sulla nuova misura al vaglio del Governo Draghi sono già emersi, generando grande attesa. Stando alle prime indiscrezioni, la card non sarà disponibile prima del mese di giugno ma potrà essere anticipata da altri sistemi. Per il momento, le incognite sono molteplici, a partire dal supporto di destinazione del. Si parla di una card, che agevolerebbe gli anziani e i meno tecnologici, ma anche di una app con qr code da esibire all’occorrenza e ...

