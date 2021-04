Noi, i ragazzi del liceo Dad. Pesa anche uscire di casa (Di lunedì 19 aprile 2021) "Dopo la fine della Seconda guerra mondiale non c'è mai stato un periodo così difficile per la scuola italiana. Tutti ci porteremo dietro degli strascichi di questa situazione, ma gli studenti hanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) "Dopo la fine della Seconda guerra mondiale non c'è mai stato un periodo così difficile per la scuola italiana. Tutti ci porteremo dietro degli strascichi di questa situazione, ma gli studenti hanno ...

Advertising

heyyfraaa : ??????Ragazzi\e mi raccomando stasera fariba non può uscire, state votando??? Create più account possibili! Non deludi… - GiovannaCosen10 : RT @karmapertutti: Noi ragazzi non molleremo mai! Denise è nostra sorella! È figlia di tutta Italia. Abbiamo un debito con Piera per quello… - DonPiricoddi : @MarianoCasula @torelai71 buongiorno ragazzi, l'Uefa ha creato il FPF per distruggere l'inter post triplete, e ment… - L0NGWALLSD0WN : RT @youbrokecalum: bella comunque la scuola...insegna a noi ragazze a coprirci e non insegna ai ragazzi a controllarsi o a essere semplicem… - youbrokecalum : bella comunque la scuola...insegna a noi ragazze a coprirci e non insegna ai ragazzi a controllarsi o a essere semplicemente civili -