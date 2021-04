Navalny: proteste di massa convocate in tutta la Russia (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’annuncio shock della portavoce Aleksej Navalny, nel quale afferma il dissidente sarebbe in fin di vita, gli alleati Navalny hanno chiesto proteste di massa in tutta la Russia. Il team di Navalny ha invitato i russi a manifestare mercoledì 21 aprile, in contemporanea al discorso di Putin alla nazione, in tutte le piazze del Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’annuncio shock della portavoce Aleksej, nel quale afferma il dissidente sarebbe in fin di vita, gli alleatihanno chiestodiinla. Il team diha invitato i russi a manifestare mercoledì 21 aprile, in contemporanea al discorso di Putin alla nazione, in tutte le piazze del

