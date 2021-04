Napoli, un titolare salterà la Lazio: il motivo (Di lunedì 19 aprile 2021) La sfida contro l’Inter costerà cara a Diego Demme. Il centrocampista del Napoli dovrà saltare la sfida contro la Lazio a causa di una doppia ammonizione. Per Rino Gattuso il tedesco Diego Demme è un calciatore fondamentale. Si tratta, infatti, del mediano che fa coppia fissa con Fabian Ruiz ed entrambi sono stati protagonisti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021) La sfida contro l’Inter costerà cara a Diego Demme. Il centrocampista deldovrà saltare la sfida contro laa causa di una doppia ammonizione. Per Rino Gattuso il tedesco Diego Demme è un calciatore fondamentale. Si tratta, infatti, del mediano che fa coppia fissa con Fabian Ruiz ed entrambi sono stati protagonisti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

