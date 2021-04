Napoli-Lazio sarà diretta dall’arbitro Di Bello (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Napoli-Lazio è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi. Accanto a lui ci saranno Alassio e Tegoni. Quarto uomo Abisso, al Var Irrati. Avar Bindoni. Per quanto riguarda le altre, segnaliamo Milan-Sassuolo affidata all’arbitro Sacchi (Var: Massa), Juventus-Parma a Giacomelli (Var: La Penna), Spezia-Inter a Chiffi (Var: Valeri). Roma-Atalanta sarà diretta da Calvarese con Fabbri al Var. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato.è stata affidata a Marco Didi Brindisi. Accanto a lui ci saranno Alassio e Tegoni. Quarto uomo Abisso, al Var Irrati. Avar Bindoni. Per quanto riguarda le altre, segnaliamo Milan-Sassuolo affidata all’arbitro Sacchi (Var: Massa), Juventus-Parma a Giacomelli (Var: La Penna), Spezia-Inter a Chiffi (Var: Valeri). Roma-Atalantada Calvarese con Fabbri al Var. L'articolo ilsta.

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ??| #NapoliLazio sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - Cyenum : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… - Ndageejr_ : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… - rake_narendra : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… -