Lucifero e il futuro distopico del football

(Di martedì 20 aprile 2021), il presuntuoso angelo ribelle, ha le fattezze di Florentino Perez, imprenditore spagnolo a capo di un grande gruppo di costruzioni, presidente del Real Madrid (rieletto per la sesta volta, fino al 2025), persino interessato al polo autostradale italiano. Lui ha inventato i galacticos e ha sognato l’Invincibile Armada che sopravanza gli inglesi ben cinque secoli dopo, la sua amata Superlega, che dovrebbe chiamarsi European Premier League (paradossalmente proprio adesso che i sudditi di Elisabetta hanno fatto marameo all’Unione Europea), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Lucifero futuro

Il Manifesto

