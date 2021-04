Laura Pausini | la cantante si esibirà durante la Notte degli Oscar con la sua canzone Io sì

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) È confermato:siallacon Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti.alla2021 L’Academy ha confermato chesialla cerimonia di premiazione, che si terrà domenica 25 aprile a Los Angeles. Laè candidata per la Migliorcon Io sì (Seen), scritta da Dianne Werren per la parte in inglese, e dallae Nicolò Agliardi per la parte in italiano. Il brano è la colonna sonora del film La vita davanti a sé di ...