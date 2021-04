La voce seduce

(Di lunedì 19 aprile 2021) Jim e Irene sono sposati, hanno due bambini piccoli e sono appassionati di musica classica. Vanno ai concerti e a casa ascoltano la radio. Sono gli anni Cinquanta e John Cheever sta preparando per i due personaggi del suo racconto (Una radio straordinaria) una sorpresa di quelle di cui solo lui è capace. Un giorno mentre Irene sta ascoltando un quintetto di Mozart, la radio inizia a trasmettere delle interferenze: il rumore dell’ascensore, poi di un’aspirapolvere, e ancora di un telefono che prende la linea. Infine le voci dei vicini, i loro litigi, i loro discorsi intimi, la loro vita, i precipizi delle piccole infelicità quotidiane: tutto quello che si nasconde dietro la facciata. È impossibile resistere alla tentazione di ascoltare quelle voci, Irene non farebbe altro. E la sua vita cambierà per sempre. Lae la sua seduzione; l’incanto che c’è dentro l’ascolto, ...

