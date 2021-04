La Superlega dei ricchi è la negazione del calcio: in nome del denaro vogliono uccidere la passione dei tifosi (Di lunedì 19 aprile 2021) Un campionato dove i ricchi giocano soltanto contro i ricchi, per diventare ancora più ricchi. Alla fine la storia è tutta qui: un gruppo di grandi club e cinici proprietari che da anni viaggiano oltre le proprie possibilità, rischiano di fallire per colpa del Coronavirus e perciò hanno deciso in nome del “dio denaro” di uccidere la passione dei tifosi. Solo che adesso non si tratta più soltanto di un progetto fantomatico: la Superlega non è mai stata così vicina. Un campionato dove non si gioca per merito ma per diritto (di fatturato), dove non ci sono tifosi ma consumatori. La negazione del calcio. Alla vigilia dell’esecutivo Uefa che avrebbe dovuto varare ufficialmente la nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Un campionato dove igiocano soltanto contro i, per diventare ancora più. Alla fine la storia è tutta qui: un gruppo di grandi club e cinici proprietari che da anni viaggiano oltre le proprie possibilità, rischiano di fallire per colpa del Coronavirus e perciò hanno deciso indel “dio” diladei. Solo che adesso non si tratta più soltanto di un progetto fantomatico: lanon è mai stata così vicina. Un campionato dove non si gioca per merito ma per diritto (di fatturato), dove non ci sonoma consumatori. Ladel. Alla vigilia dell’esecutivo Uefa che avrebbe dovuto varare ufficialmente la nuova ...

