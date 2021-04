I ristoratori bloccano l’A1: “Chiusure sono un disegno criminale” (Di lunedì 19 aprile 2021) Bologna, 19 apr — Ancora proteste dai ristoratori di Tutela nazionale imprese Italia: stamattina centinaia di cittadini esasperati dalle misure restrittive anti Covid che da mesi impediscono loro di lavorare hanno bloccato l’A1 vicino all’uscita di Incisa (Firenze), prima in direzione sud e poi in entrambe le direzioni. Il presidente di Tni Pasquale Naccari è furente: «Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all’esterno col freddo». Naccari si riferisce alla proposta di apertura limitata ai soli esercizi di ristorazione che dispongono di spazio per la consumazione all’esterno. I ristoratori bloccano l’A1: “Ora basta” Alla protesta era presente anche Ermes ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Bologna, 19 apr — Ancora proteste daidi Tutela nazionale imprese Italia: stamattina centinaia di cittadini esasperati dalle misure restrittive anti Covid che da mesi impediscono loro di lavorare hanno bloccatovicino all’uscita di Incisa (Firenze), prima in direzione sud e poi in entrambe le direzioni. Il presidente di Tni Pasquale Naccari è furente: «Ciimprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all’esterno col freddo». Naccari si riferisce alla proposta di apertura limitata ai soli esercizi di ristorazione che dispongono di spazio per la consumazione all’esterno. I: “Ora basta” Alla protesta era presente anche Ermes ...

