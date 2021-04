Hub a Novegro Pronti all' aiuto 100 volontari

(Di lunedì 19 aprile 2021) Cento cittadini hanno aderito all'appello, la squadra deiè pronta a entrare in azione all'hub vaccinale di. È quasi tutto pronto nell'hangar del Parco esposizioni di, dove ...

Cento cittadini hanno aderito all'appello, la squadra dei volontari è pronta a entrare in azione all'vaccinale di. È quasi tutto pronto nell'hangar del Parco esposizioni di, dove domani apre i battenti il più grande centro di somministrazione vaccini in Martesana. E la task force ...Ringrazio i tanti colleghi che si sono messi a disposizione anche per l'di, che speriamo sia un ulteriore passo verso la conclusione dell'emergenza". ...Il Parco esposizioni di Novegro ospitera' quello che e' destinato a diventare il polo vaccinale piu' grande della Martesana. Il nuovo hub avra' inizialmente 15 linee vaccinali, con 2.160 inoculazioni ...Da domani martedì 20 aprile apre il nuovo centro vaccinale anti Covid a Segrate, gestito dal Gruppo San Donato ...