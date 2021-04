(Di lunedì 19 aprile 2021)ha rilasciato un nuovomento per l'applicazionee per le4i ePro L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Huawei aggiorna Assistant e le cuffie FreeBuds 4i e FreeBuds Pro - mobileworld_it : Huawei Watch GT 2e si aggiorna con molte nuove funzionalità -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei aggiorna

TuttoAndroid.net

...D 15 i5 16GB/512GB899 818 Vedi offerta Sconto su sitocon COUPON - AUNIBOX... come MateBook D15, resta praticamente identico dal punto di vista estetico maalcuni dei ...La build in fase di rollout perP30 Lite New Edition corrisponde alla 10.0.0.435 ed è basata sulla EMUI 10. Il changelog associato all'aggiornamento indica l'introduzione delle patch di ...Insomma, sul fronte della sicurezza vale la pena indubbiamente procedere con il download del recentissimo aggiornamento di aprile, appena disponibile per i vostri dispositivi Huawei e Honor I problemi ...Altre offerte interessanti. Le altre offerte su computer, smartphone e cuffie:. Coupon del 7% fino al 30 aprile per acquistare Huawei MateBook 14 con i5, 8 GB di RAM e 512 GB di spazio, con in omaggio ...