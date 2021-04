Gardini | Guidetti | Santilli e Caprara | quanti campioni in giro per il mondo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si chiude una settimana ricca di titoli per gli italiani impegnati nei campionati all'estero. Lo Jastrzebski Wegiel di Andreaha vinto per la seconda volta nella sua storia il campionato ...

La Gazzetta dello Sport

Andreaera salito sulla panchina il 22 gennaio quando la formazione era seconda in classifica cercando di colmare il gap con la sua ex squadra con cui ha vinto nel 2018 - 19 la Coppa e lo ...Il Vakifbank di Giovanni, dopo aver vinto la stagione regolare, posticipa alla prossima ...durante un time out con il Resovia Polonia ? Nella PlusLiga lo Jastrzebski Wegiel di Andreaè ...L’ex tecnico di Piacenza sfiderà lo Zaksa di Grbic. In Russia Zaytsev si ferma in semifinale. Donne: Salvagni conquista il titolo con il Mulhouse ...