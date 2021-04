«Dai musei un grande aiuto per turismo ed economia»: l'appello di un giurista in un libro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma: tour virtuali per visitare i musei della capitale guarda le foto « «La riapertura dei musei è importante per ripartire. Per due ragioni, uno forse più spirituale e l’altra più economica. L’animo umano ha un naturale bisogno di arricchirsi attraverso il bello. Dall’altra parte la riapertura dei musei, soprattutto nell’era del post Covid (in zona gialla dal 26 aprile, ndr), rappresenterà una risorsa straordinaria per il rilancio dell’economia delle nostre città e del nostro Paese». Stefano Lombardi, giurista e docente di Legislazione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma: tour virtuali per visitare idella capitale guarda le foto « «La riapertura deiè importante per ripartire. Per due ragioni, uno forse più spirituale e l’altra più economica. L’animo umano ha un naturale bisogno di arricchirsi attraverso il bello. Dall’altra parte la riapertura dei, soprattutto nell’era del post Covid (in zona gialla dal 26 aprile, ndr), rappresenterà una risorsa straordinaria per il rilancio dell’delle nostre città e del nostro Paese». Stefano Lombardi,e docente di Legislazione ...

Advertising

zazoomblog : «Dai musei un grande aiuto per turismo ed economia»: lappello di un giurista in un libro - #musei #grande #aiuto… - elisadallarche : RT @aminuscolo: In questo tempo di musei chiusi abbiamo avviato un nuovo progetto in collaborazione con Collezione Maramotti e Teatro delle… - SonSempreIoEh : - riapriamo tutto, ristoranti, musei, etc per i vaccinati + vabbè, dai, mi vaccino... - quanti anni hai tu? + 47...… - Mary_Coricciati : RT @PDTrieste: - PDTrieste : -