Crisanti: 'Non esiste il rischio ragionato, quanti morti possiamo sopportare per riaprire? (Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea Crisanti, a cui tutti riconoscono il "piglio" pragmatico e il suo andare sempre dritto al nocciolo della questione, commenta in maniera scettica le decisioni del governo sulle riaperture: "Sono ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea, a cui tutti riconoscono il "piglio" pragmatico e il suo andare sempre dritto al nocciolo della questione, commenta in maniera scettica le decisioni del governo sulle riaperture: "Sono ...

Advertising

fattoquotidiano : Crisanti a La7: “Non ci sono i numeri per riaprire, a differenza dell’Inghilterra. Chiediamoci quale governo abbia… - Agenzia_Ansa : Riaperture, gli esperti raccomandano prudenza. Crisanti e anestesisti: i numeri non giustificano la scelta del gove… - borghi_claudio : Mannaggia CRISANTI... era così ovvio... non ascoltare Salvini e chiudere adesso per poterci godere l'estate. Avete… - francesco60221 : Crisanti a La7: “Non ci sono i numeri per riaprire, a differenza dell’Inghilterra. Chiediamoci quale governo abbia… - GiovanniCalcara : RT @amArizona13: Tutta la congrega dei virologi-santoni-catastrofisti, è contro le riaperture perché con il virus ci campano. Pensate a uno… -