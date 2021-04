Creval, CdA: apprezzato incremento offerta Credit Agricole, ma non è ancora adeguata (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Pure avendo “preso atto ed apprezzato” che Credit Agricole ha alzato il corrispettivo offerto nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Creval, il consiglio di amministrazione della banca lombarda rileva come “l’aumento del corrispettivo ad 12,2 euro non riconosca ancora in maniera adeguata il valore della banca e non sia, pertanto, di per sé sufficiente a mutare le precedenti considerazioni e valutazioni espresse”. Il CdA di Creval rileva inoltre che il pagamento da parte di CAI di un corrispettivo addizionale pari a 0,3 euro per ciascuna azione (che porterebbe il corrispettivo complessivo a 12,5 euro) “è comunque condizionato al raggiungimento da parte di CAI di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Pure avendo “preso atto ed” cheha alzato il corrispettivo offerto nell’ambito dell’pubblica di acquisto sulle azioni, il consiglio di amministrazione della banca lombarda rileva come “l’aumento del corrispettivo ad 12,2 euro non riconoscain manierail valore della banca e non sia, pertanto, di per sé sufficiente a mutare le precedenti considerazioni e valutazioni espresse”. Il CdA dirileva inoltre che il pagamento da parte di CAI di un corrispettivo addizionale pari a 0,3 euro per ciascuna azione (che porterebbe il corrispettivo complessivo a 12,5 euro) “è comunque condizionato al raggiungimento da parte di CAI di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale ...

Advertising

teleunica : Assemblea Creval, ok al bilancio e al CdA - fisco24_info : Creval: cda, aumento prezzo opa non è sufficiente: Non ancora riconosciuto in maniera adeguata valore della banca - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: I fondi bocciano la richiesta dell'Agricole di rinvio del voto sul Cda. Il @GruppoCreval rinnova il mandato a #Lovaglio.… - andreadeugeni : I fondi bocciano la richiesta dell'Agricole di rinvio del voto sul Cda. Il @GruppoCreval rinnova il mandato a… - scarlots : #Creval: per il cda bene l'incremento del prezzo dell'Opa del #CreditAgricole a un massimo di 12,5€ ma il corrispet… -