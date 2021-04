Covid in Sicilia, curva ancora alta e il giallo resta lontano (Di lunedì 19 aprile 2021) resta alta la curva dei contagi Covid in Sicilia e la speranza del ritorno in zona gialla e delle riaperture il 26 aprile sembra allontanarsi di fronte a numeri impietosi. Oggi sono 1.123 i nuovi positivi nell’isola su 14.416 tamponi processati, con una incidenza al 7,8%, quasi due punti in più della media nazionale. Ma Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 aprile 2021)ladei contagiine la speranza del ritorno in zona gialla e delle riaperture il 26 aprile sembra allontanarsi di fronte a numeri impietosi. Oggi sono 1.123 i nuovi positivi nell’isola su 14.416 tamponi processati, con una incidenza al 7,8%, quasi due punti in più della media nazionale. Ma

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - irritatrix : RT @AnselmoCassiel: Finalmente, ci sono arrivati pure loro. Io per vitamina C e D già lo faccio da tempo ed esattamente con quelle dosi. No… - infoitinterno : La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 20 aprile - MercPat : RT @AnselmoCassiel: Finalmente, ci sono arrivati pure loro. Io per vitamina C e D già lo faccio da tempo ed esattamente con quelle dosi. No… - nerosolari : RT @AnselmoCassiel: Finalmente, ci sono arrivati pure loro. Io per vitamina C e D già lo faccio da tempo ed esattamente con quelle dosi. No… -