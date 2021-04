Covid, carabinieri interrompono festa con 40 invitati a Marano. Locale chiuso. Multe a titolare e presenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Una festa di compleanno con 40 invitati è stata interrotta ieri sera a Marano, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Marano, allertati dal 112, sono intervenuti in via Vito Moyo in un noto ristorante della zona dove era in corso una festa di compleanno. Un uomo stava festeggiando i suoi 50 anni in presenza di 40 invitati. I carabinieri hanno interrotto la festa e multato i presenti che, nonostante il divieto imposto dalla normativa anti Covid, erano presenti all’interno del ristorante. L’attività è stata chiusa per 5 giorni ed è stato multato anche il titolare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Unadi compleanno con 40è stata interrotta ieri sera a, in provincia di Napoli. Idella compagnia di, allertati dal 112, sono intervenuti in via Vito Moyo in un noto ristorante della zona dove era in corso unadi compleanno. Un uomo stava festeggiando i suoi 50 anni in presenza di 40. Ihanno interrotto lae multato iche, nonostante il divieto imposto dalla normativa anti, eranoall’interno del ristorante. L’attività è stata chiusa per 5 giorni ed è stato multato anche il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

