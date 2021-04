(Di lunedì 19 aprile 2021), ildelun. La vittimaunfa. Via via che passano le ore, l’ultimo pestaggio avvenuto nella cittadina del Frusinate, tristemente nota per l’omicidio del giovane Willy Duarte Monteiro, si arricchisce di nuovi elementi investigativi e di sconcertanti sovrapposizioni con il caso del 14enne ucciso nel pestaggio dei mesi scorsi. A quanto risulta dalle ultime evidenze investigative, infatti, anche ildi Segni massacrato di botte da un 18enne e da un 19enne, era intervenuto, unfa, in difesa di un amico. Un attacco addirittura po...

Advertising

SecolodItalia1 : Colleferro, il massacro del 17enne è stato un raid punitivo: aveva difeso l’amico aggredito un mese fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro massacro

In due lo riempivano di botte e il branco assisteva a quelcome fosse uno spettacolo. A meno di 24 ore di distanza dal pestaggio del 17enne Lorenzo C. , a, spunta nuovamente fuori l'ipotesi del branco. E le somiglianze con il caso di Willy ......al terzo fratello (lui estraneo alla vicenda) quando accaduto quella maledetta notte a, ... Così in auto pochi minuti prima deldi Willy: bomba de "Le Iene", l'inquietante video dei ...Il caso ha ricordato a tutti quello di Willy, massacrato e ucciso una sera di luglio a Colleferro perché voleva difendere un amico. Stessa cittadina in provincia di Roma, stessa dinamica: un gruppo di ...Lorenzo C., 17 anni, è ricoverato al San Giovanni. «Non erano solo in due, erano di più. Molti di più. Lo hanno fatto per vendicarsi, hanno aspettato qualche settimana e me l’hanno fatta pagare. Andav ...