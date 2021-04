Canone Rai, esenzione entro il 30 aprile: come fare richiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) Si avvicina la scadenza per chiedere l’esenzione dal Canone Rai 2021. Gli anziani con redditi bassi potranno inviare la dichiarazione di esenzione entro la fine del mese di aprile senza l’applicazione di sanzioni. La possibilità di fare domanda è rivolta a chi ha compiuto 75 anni di età, in caso di reddito non superiore a 8.000 euro. La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, ed è valida solo per l’anno in corso, deve quindi essere rinnovata ogni anno. Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione Sono esonerati dal pagamento del Canone Rai e possono quindi risparmiare i 90 euro annui i contribuenti che – pur possedendo una televisione appartengono a una di queste categorie: anziani over 75 titolari di reddito non ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Si avvicina la scadenza per chiedere l’dalRai 2021. Gli anziani con redditi bassi potranno inviare la dichiarazione dila fine del mese disenza l’applicazione di sanzioni. La possibilità didomanda è rivolta a chi ha compiuto 75 anni di età, in caso di reddito non superiore a 8.000 euro. La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, ed è valida solo per l’anno in corso, deve quindi essere rinnovata ogni anno.Rai, chi ha diritto all’Sono esonerati dal pagamento delRai e possono quindi risparmiare i 90 euro annui i contribuenti che – pur possedendo una televisione appartengono a una di queste categorie: anziani over 75 titolari di reddito non ...

