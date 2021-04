Calenda a La7: “Francesco Boccia? Lo considero totalmente inetto, una persona non capace”. Ma sulle alleanze non risponde (Di lunedì 19 aprile 2021) “Francesco Boccia dice fuori dal centrosinistra c’è il centrodestra? Io lo considero totalmente inetto. Il mio è un giudizio sulle sue capacità, non ho mica detto che è corrotto o delinquente o cattivo. Ho detto che lo considero una persona non capace“. Sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, nel corso del programma pomeridiano di La7, “Tagadà”, a proposito delle dichiarazioni rese nella stessa trasmissione dal responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, sulle future alleanze del partito. “Ho rimosso chi è il responsabile dem Enti Locali”, ironizza inizialmente Calenda. Ma poi rincara: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) “dice fuori dal centrosinistra c’è il centrodestra? Io lo. Il mio è un giudiziosue capacità, non ho mica detto che è corrotto o delinquente o cattivo. Ho detto che lounanon“. Sono le parole di Carlo, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, nel corso del programma pomeridiano di La7, “Tagadà”, a proposito delle dichiarazioni rese nella stessa trasmissione dal responsabile Enti Locali del Pd,futuredel partito. “Ho rimosso chi è il responsabile dem Enti Locali”, ironizza inizialmente. Ma poi rincara: ...

