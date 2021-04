Boschi condanna il video di Grillo sullo stupro | ' Parole disgustose | ti devi vergognare'

Advertising

FabrizioSorre12 : Ad oggi 17 aprile 2021 nessun parente di Maria Elena Boschi e Matteo Renzi ha ricevuto condanna definitiva, il suoc… - babeari969 : @tornins @lacagacazzi @reportrai3 Se e la volta numero enne, penso proprio di si, é se lei non si ricorda quante vo… - Rosyfree74 : RT @sav_e_1410: @PoliticaPerJedi @fenice_risorta Sarà ridicolo ma: 1. Stai certo che se Ferramonti ha detto quello, pena condanna per diffa… - Floritmassimil1 : RT @sav_e_1410: @PoliticaPerJedi @fenice_risorta Sarà ridicolo ma: 1. Stai certo che se Ferramonti ha detto quello, pena condanna per diffa… - medicojunghiano : RT @sav_e_1410: @PoliticaPerJedi @fenice_risorta Sarà ridicolo ma: 1. Stai certo che se Ferramonti ha detto quello, pena condanna per diffa… -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi condanna

Metro

Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso", dice. E aggiunge: "Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo ...Lo dice Maria Elenadi Iv in un video sui social. "Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro. E dopo indagini di anni, non ha nemmeno una sentenza di. ...Grillo: "non c'è stato niente perché chi viene stuprato fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano". Elena Boschi: "fa un torto a tutte le donne vittime di violenza perché forse Grillo non sa ...Maria Elena Boschi è andata in video per attaccare Beppe Grillo, che ha condiviso a sua volta un video per difendere suo figlio dalle accuse di stupro ...