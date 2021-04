Boschi attacca Grillo: «Parole scandalose. Così fa un torto a tutte le donne vittime di violenza» (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello di Beppe Grillo è «un video scandaloso, non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati ma che Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso». E’ questo il commento della capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, alle Parole del fondatore del M5S. In un video pubblicato su Twitter, Boschi ha criticato duramente la difesa di Grillo nei confronti del figlio coinvolto in un’inchiesta per stupro. «Le sue Parole – dice la deputata – sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda fa un torto a tutte le donne vittime di ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello di Beppeè «un video scandaloso, non sta a me dire chi hae chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati ma cheusi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso». E’ questo il commento della capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena, alledel fondatore del M5S. In un video pubblicato su Twitter,ha criticato duramente la difesa dinei confronti del figlio coinvolto in un’inchiesta per stupro. «Le sue– dice la deputata – sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda fa unledi ...

SalvoFras : RT @repubblica: Boschi attacca Beppe: 'Usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - peppepalmerio : RT @repubblica: Boschi attacca Beppe: 'Usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - babs4122 : RT @repubblica: Boschi attacca Beppe: 'Usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - cronacadiroma : #marialelenaboschi attacca #Grillo : 'Vergognoso che usi potere mediatico per difendere il figlio' (video) - matteo2006 : Come da copione attacca #Grillo per attaccare i #5S per mettere in imbarazzo il #PD , siete penosi Boschi a Grillo… -