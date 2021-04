Beppe Grillo difende il figlio: 'Sui giornali da due anni, perché non lo arrestano? Sono c***ni, non stupratori' (Di lunedì 19 aprile 2021) Beppe Grillo furioso per il caso del figlio Ciro , dopo le accuse di stupro a quest'ultimo insieme ad altri suoi tre amici. Il comico e garante del Movimento 5 Stelle, in un video pubblicato sui suoi ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021)furioso per il caso delCiro , dopo le accuse di stupro a quest'ultimo insieme ad altri suoi tre amici. Il comico e garante del Movimento 5 Stelle, in un video pubblicato sui suoi ...

Advertising

beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - fattoquotidiano : Beppe Grillo, video sulle accuse al figlio: “Lui e i suoi amici non sono stupratori. Non ha fatto niente, arrestate… - LeggoSono : RT @GuidoCrosetto: @beppe_grillo Ci voleva un caso personale perché lei si accorgesse di cosa accade in Italia da decenni? Veramente? Io no… - TerzoTempo54 : RT @AnnalisaChirico: Beppe Grillo, da sempre avvezzo alle condanne preventive, scopre adesso il valore della presunzione di innocenza sulla… -