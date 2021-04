VIDEO MotoGP Quartararo, 2^ vittoria di fila: “Cresciuto mentalmente” (Di domenica 18 aprile 2021) Fabio Quartararo mostra ai microfoni di Sky Sport la propria soddisfazione al termine del Gran Premio di Poritmao. Il francese vince la prova di Portimao, la seconda consecutiva dopo aver primeggiato nell’appuntamento di Doha nel giorno di Pasqua. Il transalpino, dominatore nel finale, ha tagliato il traguardo sulla Ducati del nostro Francesco Bagania e sulla Suzuki dello spagnolo Joan Mir. Quartararo allunga in classifica e diventa il nuovo leader del Mondiale dopo le prime tre prove. Poco dopo il successo, il teammate dell’iberico Maverick Vinales ha dichiarato: “Non mi aspettavo di essere così veloce. Avevo un passo incredibile. La gomma poteva reggere fino alla fine e così è stato. Ho imparato molto dalla scorsa stagione. Bisogna pensare positivo anche se le cose non vanno come si deve. Yamaha ha fatto un ottimo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Fabiomostra ai microfoni di Sky Sport la propria soddisfazione al termine del Gran Premio di Poritmao. Il francese vince la prova di Portimao, la seconda consecutiva dopo aver primeggiato nell’appuntamento di Doha nel giorno di Pasqua. Il transalpino, dominatore nel finale, ha tagliato il traguardo sulla Ducati del nostro Francesco Bagania e sulla Suzuki dello spagnolo Joan Mir.allunga in classifica e diventa il nuovo leader del Mondiale dopo le prime tre prove. Poco dopo il successo, il teammate dell’iberico Maverick Vinales ha dichiarato: “Non mi aspettavo di essere così veloce. Avevo un passo incredibile. La gomma poteva reggere fino alla fine e così è stato. Ho imparato molto dalla scorsa stagione. Bisogna pensare positivo anche se le cose non vanno come si deve. Yamaha ha fatto un ottimo ...

