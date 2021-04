Un giovane picchiato a sangue a Colleferro | lo stesso centro in cui fu ucciso Willy Monteiro

(Di domenica 18 aprile 2021)sta rivivendo l'incubo diDuarte: un 17enne è stato vittima di un violento pestaggio nel pomeriggio di ieri, 17 aprile, proprio nella cittadina in provincia di Roma già ...

ad_dyn Sanna ha raccontato di essersi recato ieri sera all'ospedale di Colleferro, dove ha seguito il trasferimento delal San Giovanni di Roma. "Con la mamma siamo stati fino a che non è ...Ilè stato colpito con dei pugni al volto ed è caduto in terra sbattendo la testa. Anche una volta a terra, uno dei due aggressori, avrebbe colpito la vittima con un calcio. Subito dopo gli ...Prima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche con un calcio. È questa la ricostruzione dell'aggressione ai danni di 17 anni ...Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati arrestati con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti di un 17enne di Colleferro, in provincia di Roma. Si tratta di due amici fermati ieri sera ...