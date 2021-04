Ultime Notizie Roma del 18-04-2021 ore 16:10 (Di domenica 18 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale domenica 18 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Friuli emergenza capito corsa verso le prime riapertura intanto si lavora il pass per gli spostamenti per ottenerlo tre possibilità spiega il Sottosegretario sileri vaccinazione tampone nelle Ultime 48 ore oppure aver avuto il capite nei sei mesi precedenti fila di aggiungere che i numeri non sono ancora così buoni da battere le descrizioni depresso per togliere il coprifuoco bisogna portare l’indice RT di molto sotto lo zero punto da domani quasi 7 milioni di studenti a scuola rimane il nodo trasporti e tamponi veloci Gelmini scrive in settimana un tavolo sulla logistica trasporti Non solo per il ritorno in classe e gli effetti di un’Italia rosso arancione fino a metà maggio con un calo dei nuovi casi almeno pressione sugli ospedali ma il progressivo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021)dailynews radiogiornale domenica 18 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Friuli emergenza capito corsa verso le prime riapertura intanto si lavora il pass per gli spostamenti per ottenerlo tre possibilità spiega il Sottosegretario sileri vaccinazione tampone nelle48 ore oppure aver avuto il capite nei sei mesi precedenti fila di aggiungere che i numeri non sono ancora così buoni da battere le descrizioni depresso per togliere il coprifuoco bisogna portare l’indice RT di molto sotto lo zero punto da domani quasi 7 milioni di studenti a scuola rimane il nodo trasporti e tamponi veloci Gelmini scrive in settimana un tavolo sulla logistica trasporti Non solo per il ritorno in classe e gli effetti di un’Italia rosso arancione fino a metà maggio con un calo dei nuovi casi almeno pressione sugli ospedali ma il progressivo ...

