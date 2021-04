Ripartono le attività ciclistiche del gruppo UISP Calabrese con la prima prova di campionato regionale svoltasi a Bagnara FOTO

(Di domenica 18 aprile 2021)ledel, con ladi, in un circuito di 7400 metri, organizzata dalla Team Bike13 Mesi di attesa. 13 Mesi senza salire sulle amate due ruote, con il brivido un po’ di sano agonismo tra amici. Finalmente sono ripartite ledel, con ladi, in un circuito di 7400 metri, ...

Advertising

AmorusoEnrico : @Storace E se lo ha capito Bechis lo possiamo capire tutti (Battuta!) Sarebbe stato bello dire: RIPARTONO TUTTE LE… - redazionemetis : Nuova ordinanza del #Presidente facente funzioni @ninospirli. Che chiede «#prudenza e #buonsenso». Attività consent… - tusitala_andrea : @PaoloRonk Senza fare una grande istruzione pubblica ed investire in ricerca nn si fa impresa bene e anche se ripar… - Vales_sandra : UuuuunEstatealmareeeeeee?? con il coprifuoco alle 22:00?????? L'Italia riapre il 26 con l'allentamento delle restrizio… - Guido34735937 : @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto Forse col coprifuoco, che non è un’invenzione italiana, si limitano gli assembramenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono attività

Sputnik Italia

(Aggiornamento di Emanuela Longo) Zaia "Riaperture? Dateci i vaccini!" Dal 26 aprilele ... "Sono rimasto allibito, stiamo discutendo dell'di un ministro che si è preoccupato di fare ...Domanile scuole, l'Anm mette in strada 40 bus in più a Napoli Le linee che saranno ... 'Napoli si fa trovare pronta per la ripresa delledidattiche in presenza, con l'incremento ...