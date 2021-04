“Riaprire anche i locali al chiuso e stop al coprifuoco”. Salvini torna a minacciare il governo. E si rivolge a Renzi: “Chiediamo una commissione d’inchiesta sulla pandemia” (Di domenica 18 aprile 2021) Una mina nascosta all’interno dell’esecutivo. Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Open arms può essere un imprevisto per l’ampia maggioranza di Mario Draghi. Già nelle scorse settimane il leader della Lega ha più volte bersagliato il governo chiedendo di Riaprire. E ora che il premier ha varato una road map per la ripartenza a partire dal 26 aprile, che ha provocato le critiche di molti virologi e scienziati – per Massimo Galli sul Covid Draghi “non ne ha azzeccata una” – Salvini non si accontenta. E torna subito a chiedere nuove riaperture. E aprendo nuovi fronti sui quali intende destabilizzare la maggioranza. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, nel day after del rinvio a giudizio di Palermo per il sequesto di persona di 147 migranti a bordo della Open Arms. “In me prevale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Una mina nascosta all’interno dell’esecutivo. Il rinvio a giudizio di Matteoper il caso Open arms può essere un imprevisto per l’ampia maggioranza di Mario Draghi. Già nelle scorse settimane il leader della Lega ha più volte bersagliato ilchiedendo di. E ora che il premier ha varato una road map per la ripartenza a partire dal 26 aprile, che ha provocato le critiche di molti virologi e scienziati – per Massimo Galli sul Covid Draghi “non ne ha azzeccata una” –non si accontenta. Esubito a chiedere nuove riaperture. E aprendo nuovi fronti sui quali intende destabilizzare la maggioranza. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, nel day after del rinvio a giudizio di Palermo per il sequesto di persona di 147 migranti a bordo della Open Arms. “In me prevale ...

