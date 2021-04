PS5 | senza batteria interna e PSN solo alcuni giochi su disco funzionano – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 18 aprile 2021) Dopo il test su PS4, anche PS5 è stata sottoposta a un controllo relativo alla preservazione deie PSN, lafa giraresu..e connessione al PSN, PS5 riesce a far funzionaresu, mentre quelli digitali non partono: un limite che da qui a vent’anni potrebbe creare potenziali problemi nell’ottica della preservazione del software. Dopo i test effettuati su PS4, chee PSN non fa partire iin generale, il profilo Twitter ...

I giochi fisici PS4, a quanto pare, funzionano correttamente anche senza la batteria e senza una connessione internet. I giochi fisici PS5, invece, sono una via di mezzo: alcuni funzionano, altri non ...