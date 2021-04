Paola Barale, ciclone ad Avanti un Altro: la showgirl tiene testa a Bonolis (Di domenica 18 aprile 2021) Paola mette in scacco Bonolis: la gag tutta da ridere ad Avanti un Altro... Pure di sera! L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 aprile 2021)mette in scacco: la gag tutta da ridere adun... Pure di sera! L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Caterinaolivia2 : RT @missposto: Io mi domando perché certa gente deve avere tre programmi insieme tanto da farci venire la repulsione quando abbiamo donne c… - TheSkyisgreen6 : RT @dani09060906: Stefania Orlando e Paola Barale due icone #orlandera #avantiunaltro - zorpinandoecroc : E anche stavolta pensavo dicesse Paola Barale #clubshowitalia - TheSkyisgreen6 : RT @Giadixgiada1: Quindi Tommy il 25 farà uno sketch con Bonolis come quello che hanno fatto Mastrota e Paola Barale? ?? #tzvip #Orlandera -