Orsi in festa allo zoo di Sofia | ecco le loro acrobazie sul nuovo percorso d' arrampicata

(Di domenica 18 aprile 2021) Anche gli animali degli zoo si devono tenere in allenamento. La dimostrazione arriva dal parco di, in Bulgaria, dove è stata costruita un nuova struttura per le arrampicate nell'area degli, sfruttando, tra le varie cose, tronchi d'albero e pneumatici d'automobile usati. Una novità molto apprezzata dagli esemplari a giudicare dallepasseggiate elungo ilcreato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Trentino360 : RT @aghezzer: #Orsi, la giornata di festa animalista a Trento - agh_gim : RT @aghezzer: #Orsi, la giornata di festa animalista a Trento - aghezzer : #Orsi, la giornata di festa animalista a Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Orsi festa

AFNews

... per festeggiare alla presenza del sindaco di Albissola Marina Nasuti e di quello di Superiore. Laè andata avanti […] Navigazione articoli Calcio, la Samp cade in piedi: il Napoli ...... "Costruiamo Castelli", con i bambini di oncologia; "L'isola dei frutti giganti", evento -...sinceri complimenti " dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci " all'associazione La Band degli...Dodici gigantografie installate dall’Anpi per celebrare la Liberazione . Anna Cocchi: "Vuole essere un abbraccio ideale a tutti i bolognesi" ...Torino - Prendono il via da giovedì 15 aprile 2021 le iniziative che il Polo del '900 e i 22 enti partner dedicano all'Anniversario della Liberazione 2021, grazie al sostegno del Comitato Resistenza e ...