Napoli-Inter 1-1 | la reazione di Filippo Tramontana al pareggio dei nerazzurri VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) L’pareggia 1-1 in rimonta al Diego Armanda Maradona dinel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: all’iniziale vantaggio azzurro generato da un’autogol risponde la rete di Christian Eriksen nella ripresa. Un partita in cui la fortuna non ha sicuramente sorriso agli uomini di Antonio Conte che, oltre alla goffa autorete, hanno anche colpito ben tre legni della porta difesa da Alex Meret, suscitando la rabbia di tutti i sostenitori. A tal proposito ecco ildelladel telecronista tifoso nerazzurro. SportFace.