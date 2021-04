Milan, altre difficoltà per Pioli: tutto il centrocampo è in Ramadan (Di domenica 18 aprile 2021) Ancora difficoltà per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan dovrà infatti fare i conti con i giocatori che, di fede islamica, rispetteranno il Ramadan. Il mese di digiuno è appena cominciato, e i giocatori coinvolti tra i rossoneri sono Kessie, Bennacer e Calhanoglu. Tre giocatori fondamentali per Pioli, che quindi dovrà tenere conto anche di questo fattore per gestire al meglio l’impiego dei suoi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ancoraper Stefano. Il tecnico deldovrà infatti fare i conti con i giocatori che, di fede islamica, rispetteranno il. Il mese di digiuno è appena cominciato, e i giocatori coinvolti tra i rossoneri sono Kessie, Bennacer e Calhanoglu. Tre giocatori fondamentali per, che quindi dovrà tenere conto anche di questo fattore per gestire al meglio l’impiego dei suoi. SportFace.

