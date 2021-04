Masters1000 Montecarlo, finale Tsitsipas-Rublev per la consacrazione definitiva (Di domenica 18 aprile 2021) Quest’oggi è il gran giorno per il Principato. Si conclude la settimana in cui Montecarlo è stata al centro del mondo tennistico, con la finale del secondo Masters1000 stagionale, il primo su terra. Praticamente chiunque si aspettava l’ennesima sfida tra i rientranti Rafa Nadal e Novak Djokovic, caduti invece durante il cammino del torneo su terra rossa; invece ammireremo una finale meno attesa dagli addetti ai lavori, ma sicuramente emozionante, con Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, due pretendenti alla vetta della classifica del futuro, che si sfidano per vincere il primo ‘mille’ della loro carriera, titolo che per entrambi saprebbe di vera e propria consacrazione. Il greco, finalmente. Il suo 2020 è stato inferiore alle attese che si erano create dopo la sua ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Quest’oggi è il gran giorno per il Principato. Si conclude la settimana in cuiè stata al centro del mondo tennistico, con ladel secondostagionale, il primo su terra. Praticamente chiunque si aspettava l’ennesima sfida tra i rientranti Rafa Nadal e Novak Djokovic, caduti invece durante il cammino del torneo su terra rossa; invece ammireremo unameno attesa dagli addetti ai lavori, ma sicuramente emozionante, con Andreye Stefanos, due pretendenti alla vetta della classifica del futuro, che si sfidano per vincere il primo ‘mille’ della loro carriera, titolo che per entrambi saprebbe di vera e propria. Il greco, finalmente. Il suo 2020 è stato inferiore alle attese che si erano create dopo la sua ...

