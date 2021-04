LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: tra pochi minuti il warm-up (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 15.30 9.44 La classifica dei tempi della Q2 di ieri. Non dovete considerare il terzo tempo dello spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini), pilota che oggi dovrà scattare dalla pit lane. 1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’47.423 6 6 240.5 2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’47.572 8 8 0.149 0.149 243.7 3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’47.702 6 6 0.279 0.130 243.2 4 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS Q2 1’47.900 6 6 0.477 0.198 237.3 5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’47.909 3 5 0.486 0.009 241.0 6 17 John ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 15.30 9.44 La classifica dei tempi della Q2 di ieri. Non dovete considerare il terzo tempo dello spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini), pilota che oggi dovrà scattare dalla pit lane. 1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’47.423 6 6 240.5 2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’47.572 8 8 0.149 0.149 243.7 3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing GresiniHONDA Q2 1’47.702 6 6 0.279 0.130 243.2 4 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS Q2 1’47.900 6 6 0.477 0.198 237.3 5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing GresiniHONDA Q2 1’47.909 3 5 0.486 0.009 241.0 6 17 John ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: warm-up e gara. Migno e Foggia provano a svoltare la stagione - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #Migno… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao Qualifiche: @M16NO si prende la pole, @dennisfoggia71 secondo - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao Qualifiche: @M16NO si prende la pole, @dennisfoggia71 secondo - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #Migno -