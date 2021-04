L’idrossiclorochina è inefficace contro il Coronavirus: secondo gli ultimi dati non riduce la mortalità (Di domenica 18 aprile 2021) L’Aifa permette da tempo l’utilizzo delL’idrossiclorochina al fine di agevolare il progredire degli studi clinici riguardo a sicurezza ed efficacia nel trattamento della Covid-19. secondo il Consiglio di Stato non esistono evidenze di efficacia per il nuovo Coronavirus nei pazienti gravi, mentre risulta sicura nei soggetti con sintomi lievi. Ha concesso quindi – su responsabilità del medico – la prescrizione del farmaco ai pazienti che non necessitano l’ospedalizzazione. La clorochina assieme al suo derivato, L’idrossiclorochina, ha potenziali proprietà immuno-calmanti, viene infatti usata anche contro l’artrite reumatoide. Inoltre preoccupano gli eventi avversi. Uno studio pubblicato su The Lancet che avrebbe dovuto dimostrarne l’efficacia è stato ritrattato, ma continuano a esserci guru che ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) L’Aifa permette da tempo l’utilizzo delal fine di agevolare il progredire degli studi clinici riguardo a sicurezza ed efficacia nel trattamento della Covid-19.il Consiglio di Stato non esistono evidenze di efficacia per il nuovonei pazienti gravi, mentre risulta sicura nei soggetti con sintomi lievi. Ha concesso quindi – su responsabilità del medico – la prescrizione del farmaco ai pazienti che non necessitano l’ospedalizzazione. La clorochina assieme al suo derivato,, ha potenziali proprietà immuno-calmanti, viene infatti usata anchel’artrite reumatoide. Inoltre preoccupano gli eventi avversi. Uno studio pubblicato su The Lancet che avrebbe dovuto dimostrarne l’efficacia è stato ritrattato, ma continuano a esserci guru che ...

