“La Superlega è nata” | l’annuncio di 12 club

(Di domenica 18 aprile 2021) E’la. “Dodici prestigiosieuropei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, goverdaifondatori. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham hanno aderito in qualità difondatori. E’ previsto che altri 3aderiranno comefondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile”, si legge in una nota, pubblicata anche sul sito del Real Madrid Funweek.

... storico ex capitano del Manchester United, alla possibile nascita di unaeuropea con ... il "Fans Club" o il "The Peolple's Club", e poi il Manchester United, creato da gentee cresciuta ...Oggi invece la pay - tvdal gruppo Perform appare come l'assoluta vincitrice dell'asta che ha ... se non addirittura lache taglierebbe del tutto fuori l'UEFA dallo scenario. Ma è un ...E' nata la Superlega. "Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League ...Tra le mille polemiche nasce ufficialmente la SuperLega, destinata a rivoluzionare il calcio europeo: 12 squadre presenti, tra queste Juventus, Milan e Inter ...