Il Gp di Imola diventa Gran Premio del Made in Italy, soddisfatto Di Maio (Di domenica 18 aprile 2021) Imola – “Quest’anno il Gp di Imola si chiamerà Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasce dalla sinergia tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna. Con il Made in Italy abbiamo una potenza di fuoco da valorizzare al massimo. Al Ministero degli Affari Esteri vogliamo sfruttare tutti gli appuntamenti di elevato richiamo internazionale, come il GP del Made in Italy di domani, per trasformarli in un’occasione di marketing del territorio e di tutto il patrimonio che esso esprime”. Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, che parla di “un modo per fare impresa e far muovere l’economia del nostro ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021)– “Quest’anno il Gp disi chiameràdeline dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasce dalla sinergia tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna. Con ilinabbiamo una potenza di fuoco da valorizzare al massimo. Al Ministero degli Affari Esteri vogliamo sfruttare tutti gli appuntamenti di elevato richiamo internazionale, come il GP delindi domani, per trasformarli in un’occasione di marketing del territorio e di tutto il patrimonio che esso esprime”. Così il ministro degli esteri, Luigi Di, che parla di “un modo per fare impresa e far muovere l’economia del nostro ...

Advertising

Lopinionista : Il Gp di Imola diventa Gran Premio del Made in Italy, soddisfatto Di Maio - franci1796 : Allo scadere del coprifuoco anche una semplice provinciale scassata diventa il tracciato di Imola!! - sd10_5 : FP1, FP2: Alpha Tauri diventa una costante, contatto Ocon-Perez nella mattinata. Mclaren soffre le curve di Imola,… - ITADubai : RT @ManlioDS: Si scaldano i motori per il #GP di Imola che, per la prima volta, diventa 'del Made in Italy' grazie al progetto di promozion… - Lanceros7 : RT @ManlioDS: Si scaldano i motori per il #GP di Imola che, per la prima volta, diventa 'del Made in Italy' grazie al progetto di promozion… -