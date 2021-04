Il derby visto da Guidi: “Commessi degli errori, destino nelle nostre mani” (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Questa l’analisi di mister Guidi dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia: “Sono stati Commessi degli errori sui gol in avvio. Non siamo stati capaci di aggredire o fare un fallo tattico che, a volte, è un segnale di maturità. Un giocatore più esperto avrebbe fermato l’azione, come del resto hanno fatto i calciatori della Juve Stabia in diverse occasioni. Noi, invece, commettiamo a volte questi errori. Ma la squadra ha fatto una buona partita, abbiamo sbagliato nelle due situazioni dei gol iniziali. Nel secondo tempo abbiamo espresso davvero un buon calcio, come del resto avevamo già fatto a partire della mezz’ora del primo tempo. Avevamo già creato delle situazioni per poter ridurre il distacco. Avremmo meritato sicuramente qualcosa di più. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Questa l’analisi di misterdopo la sconfitta interna con la Juve Stabia: “Sono statisui gol in avvio. Non siamo stati capaci di aggredire o fare un fallo tattico che, a volte, è un segnale di maturità. Un giocatore più esperto avrebbe fermato l’azione, come del resto hanno fatto i calciatori della Juve Stabia in diverse occasioni. Noi, invece, commettiamo a volte questi. Ma la squadra ha fatto una buona partita, abbiamo sbagliatodue situazioni dei gol iniziali. Nel secondo tempo abbiamo espresso davvero un buon calcio, come del resto avevamo già fatto a partire della mezz’ora del primo tempo. Avevamo già creato delle situazioni per poter ridurre il distacco. Avremmo meritato sicuramente qualcosa di più. ...

