Domenica Live: «C'è differenza tra scherzare e schernire», amico di Fariba attacca Valentina Persia (Di domenica 18 aprile 2021) «C'è differenza tra scherzare e schernire. Valentina ha fatto uno scivolone». A Domenica Live, Stefano Regina, caro amico di Fariba Tehrani, commenta le battute di Valentina Persia su Fariba, all'Isola dei Famosi. Per le battute di Valentina Persia e per la sua imitazione di Fariba, si è parlato anche di razzismo. «In una condizione estrema, anche una professionista come Valentina, può fare uno scivolone. Certi comportamenti andrebbero stigmatizzati. Anche la conduttrice avrebbe dovuto farlo, invece ha riso», prosegue Stefano Regina, sottolinea il piglio aggressivo di Valentina

