Days Gone | seguito cancellato a causa del voto Metacritic troppo basso

(Di domenica 18 aprile 2021) Il director John Garvin si è espresso in merito alla cancellazione del secondo capitolo. Sony avrebbe infatti ritenuto ildisuper gli standardè stata una delle esclusive Playstation tra le più apprezzate dai fan. Il gioco, che ricordiamo è disponibile gratis nei titoli PS Plus di questo mese, ha avuto delle ottime vendite e delle buone recensioni. Nonostante questo, tuttavia, il sequel già in programma sarebbe statodi una decisione da parte di Sony. Quest’ultima avrebbe infatti giudicatoildi. Il ...

Il caso continua a tenere banco . L'impossibilità di avere tra le mani un sequel è oramai un'ipotesi sempre più lontana e le parole dell'ex creative director e writer John Garvin sono davvero dure ...Durante un intervista, l'ex-direttore creativo di Days Gone, John Garvin, ha spiegato uno dei motivi per cui Days Gone potrebbe non ricevere un sequel: basse vendite al lancio.John Garvin, creatore di Days Gone, ha dichiarato che il sequel non si farà perché per Sony tutto ciò che conta è il punteggio su Metacritic.