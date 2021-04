Corsa Champions: colpaccio Atalanta, vittoria con la Juventus – VIDEO (Di domenica 18 aprile 2021) L’Atalanta riesce a battere la Juventus per 1-0 grazie ad una rete al minuto 87 di Malinovskyi. Un gol pesantissimo quello dell’attaccante ucraino che regala tre punti ai nerazzurri. Con la vittoria all’Allianz Stadium l’Atalanta si porta a 64 punti ed al terzo posto, superando di 2 punti proprio la Juventus ora al quarto posto con tre punti in più del Napoli. La Juventus orfana di Cristiano Ronaldo subisce una sconfitta davvero dolorosa che la tiene ancora in dubbio per la qualificazione Champions League. Nella Corsa al quarto posto importante la vittoria della Lazio contro il Benevento per 4-3. I biancoelesti di Simone Inzaghi tengono il passo per la Champions League, nonostante una partita combattutissima contro i ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021) L’riesce a battere laper 1-0 grazie ad una rete al minuto 87 di Malinovskyi. Un gol pesantissimo quello dell’attaccante ucraino che regala tre punti ai nerazzurri. Con laall’Allianz Stadium l’si porta a 64 punti ed al terzo posto, superando di 2 punti proprio laora al quarto posto con tre punti in più del Napoli. Laorfana di Cristiano Ronaldo subisce una sconfitta davvero dolorosa che la tiene ancora in dubbio per la qualificazioneLeague. Nellaal quarto posto importante ladella Lazio contro il Benevento per 4-3. I biancoelesti di Simone Inzaghi tengono il passo per laLeague, nonostante una partita combattutissima contro i ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - Mariano_Amelio : per andare in Champions League il #Napoli deve fare la corsa sulla #Juventus inutile nemmeno a pensarci?? - Elisa_DiIorio : Vittoria al cardiopalma e 3 punti che pesano come un macigno, la #Lazio c'è e non ha nessuna intenzione di mollare… - realvarriale : Al termine di una delle migliori partite giocate @juventusfc senza @Cristiano perde con un'autorete nel finale cont… - napolipiucom : Corsa Champions: colpaccio #Atalanta, vittoria con la ... -