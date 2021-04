Can Yaman e Diletta Leotta, svelati i motivi dell’addio (Di domenica 18 aprile 2021) Cosa sta succedendo fra Can Yaman e Diletta Leotta? Secondo le ultime indiscrezioni l’attore sarebbe tornato in Turchia dopo alcune discussioni con la conduttrice sportiva. La love story fra i due sembrava procedere a gonfie vele, tanto che si era parlato di convivenza e di un matrimonio che si sarebbe tenuto a breve. Nel giro di pochi giorni però la situazione sarebbe cambiata radicalmente. A svelarlo è Maurizio Sorge, celebre fotografo dei vip sempre molto informato riguardo i gossip del momento. Secondo l’esperto Can e Diletta avrebbero litigato a causa della gelosia del divo turco. “Lui è gelosissimo della sua amata – si legge – Mal si concilia con la carriera da Giornalista, Influencer e Personaggio Televisivo”. All’origine della separazione fra la Leotta e Yaman dunque ci ... Leggi su dilei (Di domenica 18 aprile 2021) Cosa sta succedendo fra Can? Secondo le ultime indiscrezioni l’attore sarebbe tornato in Turchia dopo alcune discussioni con la conduttrice sportiva. La love story fra i due sembrava procedere a gonfie vele, tanto che si era parlato di convivenza e di un matrimonio che si sarebbe tenuto a breve. Nel giro di pochi giorni però la situazione sarebbe cambiata radicalmente. A svelarlo è Maurizio Sorge, celebre fotografo dei vip sempre molto informato riguardo i gossip del momento. Secondo l’esperto Can eavrebbero litigato a causa della gelosia del divo turco. “Lui è gelosissimo della sua amata – si legge – Mal si concilia con la carriera da Giornalista, Influencer e Personaggio Televisivo”. All’origine della separazione fra ladunque ci ...

