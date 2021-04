Boxe | Mondiali Youth 2021 | Baldassi e Prisciandaro ai quarti di finale | eliminata Tommasone

(Di domenica 18 aprile 2021) A Kielce (Polonia) proseguono idi. Oggi sono saliti sul ring tre azzurri. Micheleha usufruito del ritiro del giapponese Arashi Kajihara e si è così qualificato per walkover aididella categoria 56 kg, dove incrocerà l’armeno Ruslan Aslikyan. Erikaha sconfitto la spagnola Carmen Gonzalez Ortega per 5-0 e si è così qualificata aididella categoria 48 kg, dove affronterà la francese Ambrine Zitouni. Miriamè invece stata sconfitta per 5-0 dalla forte russa Azaliia Amineva, venendo cosìagli ottavi ditra le 64 kg. Foto: Shutterstock

