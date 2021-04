Amici 20, Salemi impazzisce per Sangiovanni e Giulia: “Saremmo stati così” – VIDEO (Di domenica 18 aprile 2021) Amici 20, soprattutto con Giulia e Sangiovanni, sta totalmente catturando l’attenzione mediatica e anche i vip non possono esserne immuni. In particolare, Giulia Salemi ha seguito con grande attenzione il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 aprile 2021)20, soprattutto con, sta totalmente catturando l’attenzione mediatica e anche i vip non possono esserne immuni. In particolare,ha seguito con grande attenzione il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Moni46632718 : RT @Laura_3_2_1: Secondo me stasera ad amici si sono ispirati a #CASAPRELEMI... Cmq nn c'è paragone con i babydoll della salemi #prelemi - chicca65472654 : RT @Laura_3_2_1: Secondo me stasera ad amici si sono ispirati a #CASAPRELEMI... Cmq nn c'è paragone con i babydoll della salemi #prelemi - federic07878103 : RT @Laura_3_2_1: Secondo me stasera ad amici si sono ispirati a #CASAPRELEMI... Cmq nn c'è paragone con i babydoll della salemi #prelemi - Susy56069011 : RT @Laura_3_2_1: Secondo me stasera ad amici si sono ispirati a #CASAPRELEMI... Cmq nn c'è paragone con i babydoll della salemi #prelemi - pato_princy : RT @Laura_3_2_1: Secondo me stasera ad amici si sono ispirati a #CASAPRELEMI... Cmq nn c'è paragone con i babydoll della salemi #prelemi -